Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Vielfältiges Programm für das Feuerwehrfest am Ziegelbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Menden (ots)

"Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder Mühe gegeben, ein Programm auf die Beine zu stellen, das den Zuschauern die Arbeit der Feuerwehr in vielen Facetten zeigt", so Markus Lipsch, stellvertretender Zugführer des Löschzuges Mitte der Feuerwehr Menden. Wir beginnen direkt um 11 Uhr mit der Fettexplosion. Immer wieder beeindruckend soll sie auf die Gefahr hinweisen, der sich jeder aussetzt, der bei einem Fettbrand das falsche Löschmittel, in diesem Fall Wasser, verwendet.

Gegen 11:45 Uhr wird dann die neue Drehleiter der Feuerwehr Menden vorgeführt. Sie ist sicherlich dem ein oder anderen Bürger bereits aufgefallen und bringt zahlreiche technische Neuerungen mit, die die Arbeit mit diesem wichtigen Rettungsgerät sehr effizient machen. Anschließend kann die Drehleiter noch ausgiebig erkundet werden. Selbstverständlich sind immer Kameraden an allen Fahrzeugen, die Fragen beantworten und die Technik erklären können.

Bereits um 12:30 Uhr geht es dann mit einer Vorführung des Rettungsdienstes weiter. "Etwa 90% aller durch die Feuerwehr Menden gefahren Einsätze sind heute Rettungsdiensteinsätze, daher möchten wir hier erneut Aufklärungsarbeit leisten um Verständnis für getroffene Maßnahmen zu erreichen", so Oliver Schürmann, hauptamtlicher Feuerwehrmann und ehrenamtliches Mitglied im Löschzug Mitte.

Ab 13 Uhr wird dann die Jugendfeuerwehr eine Löschübung zeigen. Ein brennendes Holzhaus wird durch die Jugendlichen mit dem eigenen LF abgelöscht. Dabei gehen die Jugendlichen bereits genau wie der Erwachsenen vor. "Der Umgang mit den Strahlrohren und das Bekämpfen von Bränden ist nur eine der umfangreichen Tätigkeiten, die bereits unsere Jugendlichen in ihren Diensten üben", so Stadtjugendfeuerwehrwart Nils Lummer.

Um 14 Uhr kommen dann die Jüngsten zum Zuge, die Kinderfeuerwehr wird ihr Können unter Beweis stellen und ebenfalls eine Löschübung vorführen, hier allerdings noch gestellt und nicht mit "echtem" Feuer.

Ab 15 Uhr werden dann verschiedene Rettungswege vorgeführt. Dabei kommt erneut die Drehleiter zum Einsatz, aber auch die tragbaren Leitern der Feuerwehr sowie im Anschluss ein Sprungretter. Sicherlich eine spannende Sache.

Um 16 Uhr dann wird zum Abschluss des Tages das Vorgehen bei einem Verkehrsunfall demonstrieren und gezeigt, wie verletzte Personen aus einem Fahrzeug befreit werden können.

"Zwischendurch werden wir in diesem Jahr wieder die Möglichkeit bieten, einmal an unserer mobilen Übungsanlage selber mit einem Feuerlöscher einen Brand zu bekämpfen", lädt Lars Sauer, Löschzugführer des Löschzuges Mitte, herzlich ein. "Wir freuen uns sehr, viele Besucher zu begrüßen, einen tollen Tag zu verleben und den Bürgern die Arbeit der Feuerwehr präsentieren zu können."

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell