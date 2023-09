Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Fahrzeug mit 4 Personen überschlägt sich auf B480 bei Olsberg

Olsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall wurden die Löschgruppen Assinghausen, Brunskappel, Wulmeringhausen und der Löschzug Bigge - Olsberg in der Nacht zu Montag, dem 5. September alarmiert. Auf der B480 zwischen Steinhelle und Assinghausen war ein BMW aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der mit mit 4 Personen besetzte PKW, darunter ein Kleinkind, durchfuhr an mehreren Bäumen vorbei eine Böschung, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einer Wiese zum stehen. Eine Mitfahrerin musste mit hydraulischen Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie und das Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die beiden anderen Insassen schwer. Alle wurden vom Rettungsdienst, der mit 4 Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort war, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B480 war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Feuerwehr leuchtete nach den Rettungsarbeiten die Einsatzstelle aus, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte das Bergungsunternehmen. Insgesamt waren 58 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Einsatzende war um 2:45 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell