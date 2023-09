Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Tolles Feuerwehrfest lockt zahlreiche Besucher

Menden (ots)

"Einfach Wahnsinn", so fasst Markus Lipsch, stellvertretender Zugführer im Löschzug Mitte den gestrigen Tag zusammen. Bereits ab halb elf strömten die Besucher auf den Hof der Wache am Ziegelbrand. Die Kameraden hatten sich im Vorfeld alle Mühe gegeben für die Besucher eine Mischung aus Spannung und Gemütlichkeit herzustellen. Da das Wetter im Vorfeld bereits als sehr warm angekündigt wurde gab es in diesem Jahr mehr schattige Plätzchen als sonst. Das das nicht reichte merkte man spätestens gegen 16 Uhr, als das Wasser ausverkauft war. Kein Problem für die Feuerwehr. Die Jugendfeuerwehr half aus und Bestände des Löschzuges wurden hervorgeholt um wieder genug Wasser vorrätig zu haben. Die Erbsensuppe war trotz des Wetters wieder ein Renner und die Cafeteria war wie in jedem Jahr sehr gut besucht, die Waffeln waren gegen 15 Uhr bereits ausverkauft. Vorführungen für die Kinder und die Möglichkeit, mit Bobbycars und einem "Brandhaus" für die Kleinen selber Feuerwehr zu spielen sorgte für eine Menge Spaß. Die Fahrzeuge der Feuerwehr wurden durch Kinder wie Erwachsene erkundet und ausgiebig bestaunt. Die neue Drehleiter war dabei sicherlich ein Highlight. Jörg Jansen war mit seiner Playmobilfeuerwehr auch in diesem Jahr wieder dabei und zeigte mit den kleinen Püppchen und zahlreichen selbstgebastelten Fahrzeugen diverse Szenen aus dem Feuerwehralltag. Die alljährlichen Showübungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der Einsatzabteilung zogen wieder eine Menge interessierte Bürger*innen in ihren Bann. Bei den Löschübungen "rutschte" dabei auch hin und wieder der Schlauch aus und die Zuschauer bekamen eine unfreiwillige aber sicherlich willkommene Dusche. "Im kommenden Jahr hat der Löschzug sein 125jähriges Jubiläum und feiert dieses am 14. und 15. September 2024 mit einigen Besonderheiten und einem großen Programm. Also, merken Sie sich den Termin schon jetzt vor und begehen Sie das Jubiläum mit uns", lädt Stefan Deitel, Pressesprecher der Feuerwehr Menden bereits jetzt Alle ein.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell