FW-M: Langwierige Löscharbeiten (Bogenhausen)

Donnerstag, 2. November 2023, 20.06 Uhr

Scheinerstraße

Beim Brand auf einer Baustelle in Bogenhausen ist ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Die Bewohnerin einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Nachbarhauses bemerkte einen Brandgeruch und konnte ebenfalls eine leichte Rauchentwicklung aus dem Dachbereich wahrnehmen. Sie alarmierte daraufhin die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte machten sich am Einsatzort ein Bild von der Lage. Die beiden zusammenstehenden Gebäude, wovon eines gerade saniert wird, sind Mauer an Mauer miteinander verbaut. Zwischen den Häusern befindet sich eine Isolationsschicht und hier lag die Vermutung nahe, dass es sich deshalb um einen sogenannten Dehnfugenbrand handelt. Dies Vermutung bestätigte sich innerhalb weniger Minuten. Um an den Brandherd zu gelangen, musste im Baustellenbereich eine Mauer eingerissen werden. So konnten die Einsatzkräfte an die Glutnester gelangen und diese ablöschen. Auch im Bereich des Daches mussten Öffnungen geschaffen werden, um alle Bereiche löschen zu können. Da sich durch den Brand der Dehnfuge auch das Mauerwerk auf der anderen bewohnten Gebäudeseite erwärmte, kam es hier zu leichten Rauchentwicklungen aus dem Mauerwerk. Die Wohnungen mussten deshalb gelüftet und bis spät in die Nacht kontrolliert und freigemessen werden.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis kurz vor 2.00 Uhr in der Nacht. Um 3.00 Uhr wurde nochmals ein Fahrzeug zur Kontrolle der Wohnungen geschickt. Hier konnte dann endgültig Entwarnung gegeben werden.

Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro beziffert, da es sich um eine Baustelle handelt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

