Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Metalle nach Einbruch entwendet

Much (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag (24. Februar), 14:00 Uhr, und Montag (26. Februar), 05:30 Uhr, wurde in ein Metallverarbeitungsunternehmen in Much eingebrochen. Die unbekannten Einbrecher entwendeten mehrere Nickel-, Kupfer- und Zinkstangen in einem hohen vierstelligen Wert. Der Eigentümer schätzt das Gewicht der entwendeten Metalle auf rund 100 Kilogramm, sodass davon auszugehen ist, dass die Tatverdächtigen ein Fahrzeug zum Transport nutzten. Wie sie in das Unternehmen an der Straße "Neßhoven" eindringen konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Tatörtlichkeit wahrgenommen hat, setzt sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421 in Verbindung. (Re)

