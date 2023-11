POL-EL: Neuenhaus - Zeugen gesucht

Lengerich (ots) - Am Sonntag, den 12. November, in der Zeit zwischen 16.25 Uhr und 16.40 Uhr, kam es in Lengerich auf der Frerener Straße in Höhe der Hausnummer 7 zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Führerin / der Führer eines bislang unbekannten Fahrzeuges befuhr die Frerener Straße in Fahrtrichtung Freren und kollidierte am Ausgang einer leichten Linkskurve mit ...

