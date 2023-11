Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - mehrere Metallpfosten beschädigt - Zeugen nach Unfall gesucht

Lengerich (ots)

Am Sonntag, den 12. November, in der Zeit zwischen 16.25 Uhr und 16.40 Uhr, kam es in Lengerich auf der Frerener Straße in Höhe der Hausnummer 7 zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Führerin / der Führer eines bislang unbekannten Fahrzeuges befuhr die Frerener Straße in Fahrtrichtung Freren und kollidierte am Ausgang einer leichten Linkskurve mit fünf Metallpfosten zur Fahrbahnbegrenzung am rechten Fahrbahnrand. Anschließend entfernte er/sie sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05977-20436-0 mit der Polizeistation in Spelle in Verbindung zu setzen.

