Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrmals ohne Führerschein gefahren - Auto weg

Siegburg (ots)

Beamte der Polizeiwache Siegburg wurden am Dienstag (27. Februar) auf einen BMW-Fahrer aufmerksam, der die Straße "Am Stallberg" befuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrzeugführer aus Siegburg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und er bereits dreimal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der 45-Jährige Drogen konsumiert haben könnte. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den BMW stellten die Beamten sicher. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss wurde gegen den Siegburger eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell