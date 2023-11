Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Käfertal: Beim Linksabbiegen Entgegenkommenden übersehen und frontal zusammengestoßen - 20 000,- Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger mit seinem Hyundai die Boveriestraße und wollte in die Oskar-von-Miller-Straße nach links abbiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden BMW einer 37-Jährigen und stieß frontal mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Versorgung war glücklicher Weise nicht erforderlich. Jedoch entstand an beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 20 000,- Euro.

