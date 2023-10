Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Illegale Entsorgung von 42 Autoreifen - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am vergangenen Mittwoch um 22 Uhr wurde eine Zeugin im Stadtteil Kirchheim auf 42 widerrechtlich abgelegte Autoreifen aufmerksam und informierte hieraufhin die Polizei. Die Autoreifen verschiedenster Größen wurden zu einem noch nicht genau verifizierbaren Zeitpunkt an einem Verbindungsweg zwischen dem Kircheimer Weg und dem AllaHopp-Spielplatz, auf Höhe Harbigweg an einem Zaun zum Grunebaum-Stadion, durch eine bislang unbekannte Täterschaft abgelegt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden die Reifen mit einem Fahrzeug zur Örtlichkeit transportiert und anschließend dort abgelegt. Aufgrund eines Absperrpfostens waren die Unbekannten gezwungen, mit dem Fahrzeug ein umfangreiches Wendemanöver auszuführen. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Daher bittet das Polizeirevier Heidelberg-Süd Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. ein verdächtiges Fahrzeug in Tatortnähe beobachten konnten, sich unter der Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

