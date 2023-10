Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unachtsamkeit im Straßenverkehr - hoher Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Montag, um 12:30 Uhr, übersah ein 39-jähriger Mercedesfahrer auf der Ludwig-Jolly-Straße, in Höhe der Helmholtzstraße, in Fahrtrichtung Jungbusch, einen neben ihm fahrenden 25-jährigen VW-Fahrer. Dies hatte zur Folge, dass der VW durch den Mercedes mehrfach gegen die Leitplanke gedrückt wurde. Beide Autos waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise bei diesem Unfall niemand. Der Schaden an den Fahrzeugen und an der Leitplanke beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell