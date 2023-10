Polizei Aachen

POL-AC: "Süßes oder Saures" an Halloween 2023 - Spaß ohne Straftaten

StädteRegion Aachen (ots)

Am 31. Oktober wird traditionell Halloween gefeiert: Wenn es heute auf den Straßen zwischen Baesweiler und Monschau dunkel wird, ziehen wieder viele Kinder und Jugendliche in gruselig-schaurigen Kostümen von Haus zu Haus und sammeln Süßigkeiten.

Damit das Feiern und der Spaß in den Städten und Gemeinden im Vordergrund stehen, ist die Polizei Aachen die ganze Nacht für Sie im Einsatz - mit mehr Polizistinnen und Polizisten als an "normalen" Tagen. Wir sorgen für Ihre Sicherheit und appellieren an alle, die Grenzen nicht zu überschreiten. Denn wenn es um Straftaten wie Sachbeschädigungen geht, hört der Spaß schnell auf.

Erklären Sie Ihren Kindern, dass bei einem vermeintlich kleinen Streich schnell die Grenze überschritten ist und dies möglicherweise eine Anzeige zur Folge haben könnte.

Auch sollten Sie bedenken, dass manche Kostüme in der Dunkelheit schlecht sichtbar sind. Das kann vor allem beim Überqueren von Straßen gefährlich werden. Taschenlampen helfen auf dunklen Wegen.

Sollten Sie Hilfe benötigen, dann rufen Sie bitte umgehend die Kolleginnen und Kollegen der Leitstelle: Unter der Notrufnummer 110 sind sie 24 Stunden am Tag für Sie da - nicht nur an Halloween.

Die Polizei Aachen wünscht allen Halloween-Fans viel Spaß beim Feiern. (sk)

