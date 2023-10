Polizei Aachen

POL-AC: Fußballspiel in der Kreisliga - Spieler attackieren Schiedsrichter

Aachen (ots)

Nach einem Angriff zweier Spieler auf den Schiedsrichter ist ein Kreisliga-C-Spiel gestern Mittag (29.10.23) abgebrochen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es gegen 12.40 Uhr auf dem Sportplatz an der Wolfsbendenstraße zu einem Streit zwischen einzelnen Spielern gekommen. Einige hatten offenbar ihren Unmut über das Tor der Heimmannschaft geäußert. Der Schiedsrichter zückte zwei Gelbe Karten. Daraufhin schlug einer der beiden Spieler den Mann mit einem Faustschlag nieder. Selbst als der 55-jährige Alsdorfer am Boden lag, trat der 26-jährige Spieler aus Aachen noch zu. Kaum war der Schiedsrichter wieder auf den Beinen, wurde er von dem zweiten Spieler - einem 30-jährigen Mann aus Aachen - beleidigt und ins Gesicht geschlagen. Der Schiedsrichter floh in die Kabine. Spieler aus der Mannschaft der beiden Tatverdächtigen schirmten den leicht verletzten Schiedsrichter ab und verhinderten so eine weitere Eskalation. Zahlreiche Zeugen stellten sich zur Verfügung oder konnten vor Ort durch die eingesetzten Polizeibeamten ermittelt werden. Das Spiel wurde abgebrochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (sk)

