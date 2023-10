POL-AC: Verkehrskontrolle in der StädteRegion - Autokorso sorgt für Polizeieinsatz

Aachen (ots) - Am Mittwochmorgen (25.10.2023) ist gegen 06:50 Uhr festgestellt worden, dass die Israel-Flagge vor dem Haus der StädteRegion in der Zollernstraße wieder gestohlen wurde. Es ist bereits der dritte Diebstahl der Flagge. Am Montag vor einer Woche (16.10.23) war sie schon einmal abgerissen und danach verbrannt worden. In der Nacht auf Dienstag (24.10.2023) ...

