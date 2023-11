POL-SO: Möhnesee-Brüllingsen - Einbruch in Wohnhaus

Soest (ots) - In der Zeit vom 16.11.2023, 12:00 Uhr - 21.11.2023, 11:00 Uhr kam es zu Schmierereien an einem Gebäude in der Petristraße in Soest. Erst gestern wurden die Graffitis entdeckt und zur Anzeige bei der Polizei in Soest gebracht. An den Hauswänden sind Hakenkreuze, der Zahlencode "1161" sowie "SS" aufgesprüht worden. Der Staatsschutz in Dortmund hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zu dem oder ...

