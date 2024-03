Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Ein schwarzer 3er BMW, der an der Straße vor einem Fitnessstudio in der Rheinstraße abgestellt war, wurde am Mittwoch zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr beschädigt. Gemäß Schadensbild streifte ein bislang unbekannter Unfallverursacher das Fahrzeug im Vorbeifahren und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

