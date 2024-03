Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - 17-Jähriger klaut in mehreren Geschäften ++ Dannenberg - Erst geschlagen, dann gestohlen ++ Uelzen - Berauschte Fahrt durch Polizei beendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Nahrungsmittel entwendet - Mitarbeiter kann Dieb stellen

Am 06.03.2024 gegen 13:45 Uhr betrat ein 43-Jähriger einen Supermarkt in der Theodor-Heuss-Straße. Dort steckte er mehrere Artikel in seinen mitgeführten Rucksack und begab sich zum Kassenbereich. Er ließ sich dort einen Leergutbon auszahlen und verließ den Supermarkt, ohne die Artikel zu bezahlen. Als der Sicherheitsbereich ein akustisches Signal abgab, begab sich ein Mitarbeiter zu dem 43-Jährigen. Dieser versuchte wegzulaufen. Der Mitarbeiter konnte ihn noch auf dem Gelände stellen und aufhalten. Anschließend drohte der Mann dem Mitarbeiter Schläge an. Die Polizei konnte das Diebesgut im Rucksack des Mannes auffinden. Der 43-Jährige ist in der jüngeren Vergangenheit bereits durch ähnliche Sachverhalte aufgefallen. Ihn erwartet ein erneutes Strafverfahren.

Lüneburg - Streitigkeiten enden in Strafverfahren

Am 06.03.2024 gegen 15:00 Uhr gerieten zum wiederholten Male eine 52-Jährige und ein 39-Jähriger in der Dahlenburger Landstraße in einen Streit. Dabei kam es zu beleidigenden und bedrohenden Aussagen. Außerdem wurde die 39-Jährige durch einen Tritt am Fuß verletzt. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Bäckerei - Bargeld und Handy entwendet

In der Nacht zum 07.03.2024 wurde sich gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei in der Straße "Am Springintgut" verschafft. Dort durchsuchte der derzeit unbekannte Täter die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld sowie ein Handy im Gesamtwert von wenigen hundert Euro. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - 17-Jähriger klaut in mehreren Geschäften

Am Vormittag des 06.03.2024 betrat ein 17-Jähriger diverse Geschäfte im Lüneburger Stadtbereich. Dabei entwendete er unterschiedliche Ware und lagerte diese in einem mitgeführten Rucksack. In einer Drogerie wurde ein Mitarbeiter auf den Diebstahl aufmerksam und konnte den 17-Jährigen stellen. Im Rahmen einer polizeilichen Durchsuchung wurde im Rucksack das weitere Diebesgut im Wert von etwas über 100 Euro aufgefunden. Mehrere Verfahren wegen Diebstahls wurden eingeleitet.

Lüneburg - Dieb entwendet alkoholische Getränke - Fahndung erfolgreich

Am frühen Morgen des 07.03.2024 nahm ein 44-Jähriger sechs Flaschen alkoholischer Getränke und rannte aus dem Lebensmittelgeschäft im Häcklinger Weg. Anschließend wurde er im Rahmen der Fahndung mit einem Fahrrad angetroffen. Für dieses sowie für einen mitgeführten Laptop konnte der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen, sodass sich der Verdacht ergab, dass es sich hierbei ebenfalls um Diebesgut handelte. Durch die Polizei wurde der Laptop und das Fahrrad sichergestellt. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt mehrere hundert Euro.

Bleckede - Brennende Rasenfläche

Unbekannte setzten am 06.03.2024 gegen 21:45 Uhr durch brennbare Flüssigkeit einer Rasenfläche in Brand. Dabei wurde ein Teil der Grünfläche beschädigt. Eine weitere Brandausweitung konnte durch die zügigen Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden liegt bei gut 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Erst geschlagen, dann gestohlen

Eine Polizeistreife wurde am 06.03.2024 gegen 22:30 Uhr auf einen PKW-Suzuki aufmerksam, welcher die Gartower Straße kreuzte. Als die Polizeistreife ihm folgte versuchte sich der PKW-Fahrer fluchtartig einer Kontrolle zu entziehen. Nach wenigen Metern stoppte das Fahrzeug und zwei männliche Personen entfernten sich fußläufig. Sie konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Fast zeitgleich wurde gemeldet, dass eine Person in der Straße "Am Ostbahnhof" von zwei Männern geschlagen wurde und anschließend die Geldbörse samt Inhalt von den Tätern entwendet wurde. Die Höhe des Diebesgutes liegt bei wenigen hundert Euro. Die Polizei hat den PKW sichergestellt und die Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Berauschte Fahrt durch Polizei beendet

Am 06.03.2024 gegen 22:00 Uhr wurde durch eine Polizeistreife in der Fritz-Röver-Straße die Fahrtüchtigkeit einer 20-jährigen Peugeot-Fahrerin überprüft. Dabei verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff "THC". Außerdem wurden in dem benutzten PKW Betäubungsmittel aufgefunden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel sichergestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell