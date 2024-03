Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Pedelec entwendet - Aufgestiegen und losgefahren ++ Wustrow - Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn - Gewahrsam ++ Bad Bevensen - Verkehrsunfall mit Verletzten ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Tasche entwendet - Anschließend Rangelei

Am 04.03.2024 gegen 16:30 Uhr entwendete ein Mann eine Tasche von der Außenauslage eines Geschäftes in der Straße "Große Bäckerstraße". Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet und in das Geschäft begleitet. Dort kam es zwischen dem Ladeninhaber und dem Mann zu einer Rangelei, da der Mann die Tasche nicht zurückgeben wollte. Die Polizei sucht nach dem Zeugen, der den Mann in das Geschäft begleitet hat und weiteren Personen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Brennender Müll

An zwei Orten in Bleckede wurde in der Nacht zum 06.03.2024 Müll in einem Mülleimer entzündet. Der erste Brand wurde gegen 22:40 Uhr in der Straße "Zolldamm" festgestellt. Der zweite Brand wurde wenige Minuten später an einer Bushaltestelle in der Dahlenburger Straße gemeldet. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe laufen. Durch die Feuerwehr konnte die Flammen jeweils zügig gelöscht werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Soderstorf - Fische gestohlen - Einbruch misslingt

Im Zeitraum vom 03.03.2024 bis zum 05.03.2024 riss ein derzeit unbekannter Täter die Türklinke einer Eingangstür zu einem Holzschuppen im Stadtweg ab. Der Holzschuppen gehört zu einem dortigen Angelpark. Ein Eindringen erfolgte nicht. Stattdessen wurden zehn Graskarpfen im Wert von ca. 200 Euro aus einem Aufzuchtbecken entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec entwendet - Aufgestiegen und losgefahren

Am 05.03.2024 gegen 17:45 Uhr betrat ein Mann ein Fahrradgeschäft "Bei der Pferdehütte" und stieg auf ein Pedelec der Marke "CUBE" im Wert von wenigen tausend Euro. Anschließend fuhr er mit diesem aus dem Geschäft und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeugen und dem Pedelec mit blauem Rahmen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Getränkedosen entwendet - Zeuge kann den Dieb stellen

Ein 43-Jähriger betrat am 05.03.2024 gegen 13:00 Uhr einen Supermarkt in der Willy-Brandt-Straße. Dort wurde er von einem Zeugen beobachtet als er mehrere Getränkedosen in seine Jacke steckte und den Supermarkt fluchtartig verließ. Der Zeuge folgte dem Mann und konnte ihn stellen. Im mitgeführten Rucksack wurden durch die Polizei weitere entwendete Getränkedosen festgestellt. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei etwas über 50 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Neben dem 43-Jährigen versuchte auch ein 41-Jähriger zeitgleich Getränkedosen aus dem genannten Supermarkt zu entwenden. Er wurde vor der Kasse von einer Zeugin angesprochen. Auch gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. Auch hier liegt der Wert des Diebesgutes bei etwas über 50 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn - Gewahrsam

Am 06.03.2024 gegen 00:30 Uhr kam es in Wustrow zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn. Dabei wurde die Mutter leicht verletzt. Nach polizeilicher Sachverhaltsaufnahme erhielt der stark alkoholisierte Sohn einen Platzverweis. Er fiel kurze Zeit später wieder auf, als er erneut vor der Wohnung seiner Mutter randalierte und die Tür beschädigte. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Er ist der Polizei in der Vergangenheit aufgrund ähnlich gelagerter Delikte bereits in Erscheinung getreten. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Bad Bevensen - Verkehrsunfall mit Verletzten - Hoher Sachschaden

Ein 88-Jähriger befuhr am 05.03.2024 gegen 11:00 Uhr mit seinem PKW-Mercedes den Eppenser Weg und beabsichtigte nach links auf die Landesstraße 252 in Fahrtrichtung Demminer Alle einzubiegen. Dabei übersah er einen der Landesstraße 252 in Richtung Sasendorf folgenden PKW-Skoda. Es kam zu einer Kollision, bei welcher der 88-Jährige und der 55-Jährige Beifahrer des Skoda schwere Verletzungen erlitten. Der 76-jährige Skoda-Fahrer wurde leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 13500 Euro geschätzt.

Uelzen - Erst gepöbelt, dann beleidigt

Am 05.03.2024 gegen 12:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Bahnhofstraße gerufen. Zwei alkoholisierte Männer pöbelten dort die Gäste einer Bäckerei an. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden die Beamtinnen und Beamten von einem der Männer beleidigt. Die Polizei erteilte den beiden Verursachern einen Platzverweis. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

