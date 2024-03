Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Gartenhaus aufgebrochen - Werkzeuge entwendet ++ Zernien - Versuchter Einbruch - Täter scheitert an drei Türen ++ Bad Bodenteich - Zigarettenautomat gesprengt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Handgemenge nach Streitigkeiten

Am 04.03.2024 gegen 12:30 Uhr kam es in der Friedensstraße zu einem Streit zwischen einem 86-Jährigen und einer männlichen Person. Dabei schlug der männliche Täter auf den 86-Jährigen ein, welcher den Angriff zunächst abwehren konnte. Anschließend wurde er zu Boden gestoßen. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Ein Zeuge berichtete, dass der Täter eine blaue Jacke trug. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec aus Kellerraum entwendet

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum vom 04.03.2024 von ca. 16:00 Uhr bis zum 05.03.2024, ca. 10:00 Uhr, ein Pedelec im Wert von wenigen tausend Euro. Dieses stand in einem unverschlossenen Kellerraum in der Wismarer Straße. Das entwendete Pedelec besitzt einen grauen Rahmen und einen schwarzen Fahrradkorb. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Unfall mit leichtverletzter Fahrerin

Am 04.03.2024 gegen 18:45 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit einem VW Polo die Lüneburger Straße und bog vor einem vorfahrtsberechtigten, der Lüneburger Straße folgendem Renault Clio, nach links in den Jungfernstieg ab. Dabei kam es zu einer Kollision bei welcher die 20-jährige Fahrerin des Renault leicht verletzt wurde. Der Sachschaden liegt bei ca. 8000 Euro.

Scharnebeck - Werkzeuge entwendet

Im Zeitraum vom 03.03.2024 bis zum 04.03.2024 entwendete ein derzeit unbekannter Täter Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro aus einer unverschlossenen Garage in der Bardowicker Straße. Bei den Werkzeugen handelt es sich unter anderem um einen Akkuschrauber und eine Säge. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Melbeck - Einbruch in Werkstatt

Das Tor einer Werkstatt in der Straße "Am Alten Werk" wurde zwischen dem 03.03.2024 und 04.03.2024 aufgehebelt. Zusätzlich wurde eine Schiebe mit einem Stein eingeworfen. Der Täter durchsuchte das Objekt und entwendete untern anderem Bargeld und einen Motorradhelm. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Zigarettenautomat aufgebrochen - Tabakwaren und Bargeld entwendet

Am Vormittag des 04.03.2024 wurde festgestellt, dass ein Zigarettenautomat in der Lüneburger Straße aufgehebelt wurde. Der derzeit unbekannte Täter entwendete Tabakwaren und Bargeld im Wert von wenigen tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Gartenhaus aufgebrochen - Werkzeuge entwendet

Mehrere hochwertige Werkzeuge wurden bei einem Einbruch in der Nacht zum 04.03.2024 aus einem Gartenhaus im Düvelsbrooker Weg entwendet. Dabei hebelte der derzeit unbekannte Täter zunächst die Tür auf und verschaffte sich somit Zugang zum Objekt. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - Versuchter Einbruch - Täter scheitert an drei Türen

An drei Türen eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Walde" versuchte ein derzeit unbekannter Täter im Zeitraum vom 26.02.2024 bis zum 02.03.2024 durch Hebeln mit einem Werkzeug Zutritt zum Objekt zu erlangen. Dabei schaffte er es nicht eine der massiven Türen zu öffnen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Diebstahl aus Lebensmittelgeschäft - Anschließend Widerstand geleistet

Ein 25-Jähriger betrat am 04.03.2024 gegen 17:45 Uhr ein Lebensmittelgeschäft in der St.-Viti-Straße, obwohl er dort bereits ein Hausverbot erteilt bekam. Er steckte sich mehrere Artikel in die Jackentasche. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet und in ein Büro gebeten. Dort ging er auf den Mitarbeiter los und versuchte diesen mit einem Locher zu schlagen. Es kam zu keinen Verletzungen. Als die Polizei den 25-Jährigen aus dem Lebensmittelgeschäft verbringen wollte, leistete dieser Widerstand. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet.

Bad Bodenteich - Zigarettenautomat gesprengt - Tabakwaren und Bargeld gestohlen

Am 04.03.2024 sprengten gegen 23:30 Uhr derzeit unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Neustädter Straße auf. Nach der Explosion entwendeten sie eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren und das Bargeld aus dem Automaten. Die Schadenshöhe wird auf wenige tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell