Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ abgestellte Pkw durch Feuer beschädigt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - mehr als 30.000 Euro Sachschaden ++ "Sprayer erwischt" - Polizei stellt 23-Jährigen an der Ostumgehung ++

Lüneburg (ots)

Presse - 01.03.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Sprayer erwischt" - Polizei stellt 23-Jährigen an der Ostumgehung

Bei Sprayen an einer Brücke der Lüneburger Ostumgehung im Bereich des Fuchsweg konnte die Polizei nach dem Hinweis von Passanten in den Nachmittagsstunden des 29.02.24 gegen 15:45 Uhr einen 23-Jährigen auf frischer Tat stellen. Der Lüneburger hatte großflächig auf dem Beton u.a. einen Schriftzug gesprayt. Es entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zu weiteren Taten oder ähnlichen Motiven dauert an.

Bardowick - "alter Bekannter" - Ladendieb lässt Zigaretten mitgehen

Am 29.02.2024 gegen 18:00 Uhr entwendete ein 44-Jähriger in einem Supermarkt in der Straße "Vor der Westermarsch" zwei Packungen Zigaretten und verließ anschließend den Kassenbereich. Eine Mitarbeiterin bemerkte das Vorgehen, sprach den Mann an und rief die Polizei. Bei einer Durchsuchung konnte die Polizei weiteres Diebesgut in Form von zwei Getränkedosen auffinden. Der Gesamtwert beträgt etwas mehr als 20 Euro. Der 44-Jährige ist der Polizei durch Eigentumsdelikte in der Vergangenheit bereits aufgefallen. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Dahlenburg - PKW auf Parkplatz beschädigt

Zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte am 29.02.2024 ein derzeit unbekannter Täter einen weißen Ford Kuga mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei konnte Kratzer an beiden Türen der Fahrerseite sowie am hinteren Kotflügel feststellen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizei kontrolliert BMW-x-Drive-Fahrer - Kokain, Cannabis und Tilidin im Fahrzeug sichergestellt

Einen 38 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW x-Drive kontrollierte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 29.02.24 in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Im Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte u.a. geringe Mengen Kokain, Cannabis und Tilidin fest und sicher. Die Polizei ermittelt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Container aufgebrochen - Diebesgut unbekannt

Das Schloss eines Lagercontainers in der Straße "Am Dömitzer Damm" wurde in der Nacht zum 29.02.2024 aufgebrochen. Nach derzeitigem Stand wurde durch den Täter nichts entwendet. Der Schaden am Schloss beträgt wenige Euros. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - abgestellte Pkw durch Feuer beschädigt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - mehr als 30.000 Euro Sachschaden

Mit mehr als 30.000 Euro beziffert die Polizei aktuell den Schaden an zwei abgestellten Pkw Skoda und Dacia in Ebstorf. Nach derzeitigen Ermittlungen waren beide im Bereich der Kirchstraße - dortiger Parkbereich - abgestellte Fahrzeug in den Morgenstunden des 01.03.24 gegen 06:00 Uhr im vorderen Bereich in Brand geraten. Das Feuer griff auf den Motorraum über, so dass erheblicher Sachschaden entstand. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, kann jedoch auch eine technische Ursache nicht vollständig ausschließen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Damenhandtasche entwendet - Passanten greifen ein - Hausverbot

Am 29.02.2024 gegen 16:00 Uhr betrat eine 43-Jährige ein Geschäft in der Gudesstraße. Dort entwendete sie eine Damenhandtasche im Wert von unter 50 Euro und versuchte wegzulaufen. Dabei wurde sie von Passanten aufgehalten bis die Polizei eintraf. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Die Frau erhielt zusätzlich ein Hausverbot.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - 20 Verstöße

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 29.02.24 in der Ripdorfer Straße. Dabei ahndeten die Beamten in Höhe des Kindergartens im 30 km/h-Bereich insgesamt 20 Verstöße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell