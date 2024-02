Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Uelzen - Verkehrsunfall auf Bundesstraße ++ Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt ++

Lüneburg (ots)

Am 29.02.2024 gegen 09:15 Uhr befuhr ein Sattelzug mit Auflieger die Bundesstraße 4 aus Uelzen in Fahrtrichtung Emmendorf. Dabei kam der 49-jährige Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Anschließend kam er in einem Graben zum Stehen. Aufgrund der Schräglage des Fahrzeugs dauerten die Abschleppmaßnahmen an. Die Fahrbahn blieb über mehrere Stunden gesperrt. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen über 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

