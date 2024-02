POL-LG: ++ Lüneburg - Fahrräder entwendet - Polizei sucht Eigentümer ++ Uelzen - Verkehrsunfall mit mehreren PKW - mehrere Verletzte ++ Boitze, OT Fladen - PKW entwendet und anschließend verunfallt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg - Fahrräder entwendet - Polizei sucht Eigentümer ++ Uelzen - Verkehrsunfall mit mehreren PKW - mehrere Verletzte ++ Boitze, OT Fladen - PKW entwendet und anschließend verunfallt

Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Trotz Hausverbot Supermarkt betreten - Ware verzehrt und Supermarkt verdreckt

Eine 58-Jährige betrat trotz bestehendem Hausverbotes am Mittag des 27.02.2024 zweimal einen Supermarkt in der Grapengießerstraße. Dort verzehrte sie einen Croissant und verdreckte den Auslagenbereich. Später betrat sie ein weiteres Geschäft "Am Sande", in welchem sie auch bereits ein Hausverbot erteilt bekam. Die 58-Jährige ist in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach aufgrund ähnlich gelagerter Sachverhalte in polizeiliche Erscheinung getreten. Sie erhielt einen Platzverweis. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Autowerkstatt - Polizei sucht nach Zeugen

Im Zeitraum vom 24.02.2024 bis zum 26.02.2024 betraten derzeit unbekannte Täter das Gelände einer Autowerkstatt "In der Marsch". Dort hebelten sie ein Tor auf und öffneten gewaltsam ein Vorhängeschloss und die Verriegelung eines Containers. Anschließend betraten sie den Container sowie eine Garage und entwendeten unter anderem ein Motorrad der Marke Suzuki. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe laufen. Aufgrund der Vorgehensweise geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Täter mit einem Transporter unterwegs gewesen sind. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrräder entwendet - Polizei sucht Eigentümer

Bei der Kontrolle eines 24-Jährigen am Vormittag des 27.02.2024 stellte die Polizei fest, dass das mitgeführte Kinderfahrrad im Wert von wenigen hundert Euro entwendet wurde. An der Wohnanschrift des Täters wurde ein Damenfahrrad aufgefunden, welches augenscheinlich ebenfalls durch einen Diebstahl erlangt wurde. Der 24-Jährige ist in der Vergangenheit bereits häufiger durch Eigentumsdelikte aufgefallen. Die Polizei hat die Fahrräder sichergestellt und sucht derzeit nach den Eigentümern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen. ++ Bilder unter www.presseportal.de (im Anhang) ++

Lüneburg - Einbruch in Mehrfamilienhaus - kein Diebesgut

Im Verlaufe des 27.02.2024 brach ein derzeit unbekannter Täter den Schließzylinder einer Wohnungstür in der Straße "Hinter der Saline" auf und betrat die Räumlichkeiten. Dort wurde die Wohnung durchwühlt. Der Täter verließ die Wohnung nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Diebesgut und entfernte sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Boitze, OT Fladen - PKW entwendet und anschließend verunfallt

Am 27.02.2024 gegen 03:00 Uhr meldete eine Zeugin einen Verkehrsunfall in der Wiebeckstraße in Himbergen. Daraufhin wurde durch die Polizei ein beschädigter und nicht zugelassener PKW-BMW aufgefunden. Personen wurden bei dem Fahrzeug und in der näheren Umgebung nicht angetroffen. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass mehrere Personen den PKW nach dem Unfall ein paar Meter geschoben haben. Als der Eigentümer kontaktiert wurde gab dieser an, dass der PKW vor ein paar Tagen gestohlen wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Erneut hochwertigen Fahrzeuge angegangen - Mitarbeiter aufmerksam

Ein Mitarbeiter eines Autohauses meldete der Polizei am 28.02.2024 gegen 01:00 Uhr, dass eine Person über den Zaun auf das Gelände in der "Lüner Heide" geklettert sei und sich zwischen den Fahrzeugen verstecken würde. Die Polizei leitete sofortige Fahndungsmaßnahmen ein. Vor Ort wurden Rucksäcke sowie Werkzeuge aufgefunden. Der Täter konnte in unbekannte Richtung fliehen. Diebesgut wurde keines festgestellt. Bereits in der vorherigen Nacht wurden bei einem Autohaus in Dahlenburg von einem hochwertigen PKW Reifen und die Bremsanlage demontiert und entwendet (s. Pressemitteilung v. 27.02.2024). Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Taten und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Berauschte Fahrt wird durch Polizei gestoppt

Eine Polizeistreife kontrollierte am 28.02.2024 gegen 01:00 Uhr einen VW-Golf in der Straße "Ilmenaugarten". Bei dem 27-jährigen Fahrer wurde die Fahrtauglichkeit überprüft. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,8 Promille und ein Drogentest verlief positiv auf den Wirkstoff "Kokain". Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lüchow-Dannenberg

Uelzen

Bad Bevensen - Auffahrunfall auf Bundesstraße 4 - Leichtverletzte Fahrerin

Am 27.02.2024 gegen 08:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 4, Höhe der Ortschaft Seedorf, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Dabei bremste ein vorausfahrender BMW verkehrsbedingt stark ab, sodass eine 38-jährige Ford-Fahrerin auf diesen auffuhr. Die Fahrerin wurde durch die Kollision leichtverletzt. Der 59-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 16000 Euro.

Oetzen - Streitigkeiten enden in Körperverletzung

Am 27.02.2024 gegen 12:00 Uhr gerieten in der Ortschaft Dörmte eine 55-Jährige und ein 25-Jähriger in Streit. Dabei trat der 25-Jährige der 55-Jährigen gegen die Beine, sodass diese zu Boden fiel. Währenddessen kratzte sie ihn am Hals. Bereits vor ein paar Tagen kam es zwischen beiden Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzungen.

Uelzen - Verkehrsunfall mit mehreren PKW - mehrere Verletzte

Am 27.02.2024 gegen 15:00 Uhr geriet eine 58-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landesstraße 250, kurz vor dem Ortseingang Uelzen, in den Gegenverkehr. Dabei touchierte sie mit ihrem Skoda-FABIA einen entgegenkommenden Opel-Corsa und einen VW-Passat, welche jeweils durch Ausweichen eine frontale Kollision verhindern konnten. Die 58-jährige Fahrerin wurde schwerverletzt. Zusätzlich erlitten zwei Insassen des Opel-Corsa leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei ca. 30000 Euro.

