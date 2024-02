Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Phantombild ++ junger Mann duscht im Schwimmbad nackt im Damenbereich und belästigt Kinder ++ Polizei sucht mit Phantomskizze nach Heranwachsenden mit "schaukelndem Gang" und NIKE-Rucksack

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

++ Phantombild ++ junger Mann duscht im Schwimmbad nackt im Damenbereich und belästigt Kinder ++ Polizei sucht mit Phantomskizze nach Heranwachsenden mit "schaukelndem Gang" und NIKE-Rucksack - Camouflage-Tarnfleck mit orange ++ "Wer erkennt Person wieder?"++

Lüneburg

Nach einer sexuellen Belästigung und weiterem Vorfall in einem Schwimmbad in der Uelzener Straße in den Nachmittagsstunden des 27.12.23 sucht die Polizei mit einem Phantombild nach einem jungen Mann. Der circa 20-Jährige war durch sein Verhalten bereits dem Personal aufgefallen. Dabei duschte der Heranwachsende nackt in der Damendusche und fiel im Wellenbadbereich durch sein Verhalten bzw. auch durch seinen "auffällig schaukelnden Gang" auf. Im Umkleidebereich belästigte der junge Mann mehrere Kinder, indem er an seinem Geschlechtsteil "manipulierte". Beim Eintreffen der Eltern verließ der Heranwachsende fluchtartig unerkannt das Schwimmbad. Der junge Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20 Jahre alt - 175 bis 180 cm groß - sehr schlank - dunkler Teint - Bekleidung: dunkle Kleidung, Wollmütze, grauschwarze "Bomberjacke" - markanter ovaler NIKE-Rucksack - Camouflage-Tarnfleck mit orange

"Wer erkennt den jungen Mann wieder oder kann Hinweise zum Rucksack gegeben?"

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -8306-1857, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell