POL-LG: Die Polizei Lüneburg lädt zu einem Infoabend für Interessierte am Polizeiberuf ein.

Lüneburg (ots) - Stadt Lüneburg: Brand im Keller: Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Doppelhaushälfte in der Heinrich-Heine-Straße zu einem Brand in einem Keller. Die Bewohnerin wurde durch den Rauchmelder geweckt und konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht ...

mehr