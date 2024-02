Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Täter fallen mehrmals auf ++ Unfall auf Kreisstraße - leichtverletzte Person ++ Papiermülltonne brennt ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Lüneburg (ots)

Presse - 23.02.2024 ++

Lüneburg

Westergellersen - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Verlaufe des 22.02.2024 drang ein derzeit unbekannter Täter durch gewaltsames Einwirken auf die Glasdichtung und durch Hebeln an der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße "Basse-Saane-Tal" ein. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck. Die Ermittlungen zum Diebesgut und der Schadenshöhe laufen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Papiermülltonne brennt

Zum Brand einer 1100 Liter-Papiermülltonne kam es in den Nachtstunden zum 23.02.24 in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße. Unbekannte hatten diese gegen 01:00 Uhr in Brand gesetzt, so dass diese zerstört wurde. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Pedelec-Fahrer nach Kollision leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 80 Jahre alter Pedelec-Fahrer in den Morgenstunden des 23.02.24 bei einer Kollision mit einem Pkw VW Golf einer 54-Jährigen auf der Kreisstraße 30 - Viti Furth. Der Senior wollte gegen 10:30 Uhr vom Geh-/Radweg die Fahrbahn queren und übersah den Pkw der 54-Jährigen. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Unfall auf Kreisstraße - leichtverletzte Person

Am 22.02.2024 gegen 14:15 Uhr kam es auf der Kreisstraße 8 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei VW-Caddy. Dabei missachtete ein 54-jähriger Fahrer beim Einfahren von der Kreisstraße 18 auf die Kreisstraße 8 in der Ortschaft Sallahn die Vorfahrt eines in Fahrtrichtung Mützingen der Kreisstraße 8 folgenden 38-Jährigen. Es kam zu einer Kollision, durch welche der 38-jährige leichte Verletzungen erlitt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Uelzen

Uelzen, OT. Halligdorf - Kabelbrand in Wohngebäude

Zu einem Kabelbrand einer Tauchpumpe kam es in den Morgenstunden des 23.02.24 in Halligdorf. Der Kabelbrand weitete sich gegen 08:45 Uhr aus dem Keller bis zu einem Stromverteilerkasten des Einfamilienhauses aus und konnte durch die Anwohner gelöscht werden. Es entstand Sachschaden.

Uelzen - Häusliche Gewalt - Vater schlägt Sohn und muss gehen

Am 22.02.2024 kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn in einem Wohnhaus in Uelzen. Dabei schlug der Vater mit der Faust gegen den Hinterkopf des Sohnes. Beim Eintreffen der Polizeibeamten beleidigte der Vater diese und verhielt sich unkooperativ. Er wurde für mehrere Tage von dem Wohnhaus weggewiesen. Der Sohn erlitt eine leichte Verletzung. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Bad Bevensen - ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Am 22.02.2024 kontrollierte eine Polizeistreife gegen 14:30 Uhr einen 22-Jährigen Leichtkraftradfahrer in der Demminer Allee. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem war das Fahrzeug nicht zugelassen. Der 22-Jährige hat ein nicht amtliches Kennzeichen am Fahrzeug angebracht. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Diebstahl - Täter fallen mehrmals auf

Am 22.02.2024 gegen 16:00 Uhr fielen zwei Männer im Alter von 32 Jahren und 39 Jahren auf, als sie aus einem Supermarkt in der Fischerhofstraße Ware im Wert von wenigen hundert Euro in einen Rucksack steckten und den Kassenbereich passierten ohne diese zu bezahlen. Wenige Stunden später versuchten die beiden Täter erneut bei dem selbigen Supermarkt zu stehlen. Bei einer polizeilichen Durchsuchung wurden bei beiden Personen Taschenmesser aufgefunden und sichergestellt. Später wurden die beiden Täter nochmals durch die Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass eines der mitgeführten Fahrräder als gestohlen gemeldet wurde. Auch für das zweite Fahrrad konnte kein Eigentumsnachweis vorgezeigt werden. Beide Fahrräder, Mountainbike der Marke "CUBE" wurden sichergestellt. Entsprechende Verfahren laufen.

