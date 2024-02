Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Kleidung entwendet - drei Täter ++ Hitzacker - Schmuck aus Geschäft entwendet - mit Messer bedroht ++ Uelzen - Ohne Fahrerlaubnis am Steuer ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Kleidung entwendet - drei Täter

Am 19.02.2024 gegen 17:00 Uhr entwendeten drei Personen im Alter von 33 bis 49 Jahren Kleidung aus einem Geschäft in der Straße "Am Sande". Zeugen konnten das Vorgehen beobachten und die Polizei alarmieren. Bei einer Durchsuchung der Personen und eines mitgeführten Rucksackes wurden weitere entwendete Kleidungsstücke aus dem Geschäft festgestellt. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei unter 100 Euro. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 19.02.2024 entwendete ein derzeit unbekannter Täter ein mittels Schloss gesichertes Fahrrad in der Straße "Vor dem Bardowicker Tore". Das Fahrrad der Marke "Staiger" hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Parzellen - Elektronische Geräte entwendet

In der Nacht zum 19.02.2024 wurde in zwei Parzellen eines Kleingartenvereins im "Brandheider Weg" eingebrochen. Unbekannte hebelten dabei die Holztür einer Parzelle auf und entwendeten ein Fernsehgerät, eine Kettensäge und ein Radio im Wert von mehreren hundert Euro. Bei einer weiteren Parzelle wurde die Gartenpforte und eine Metalltür aufgehebelt. Dabei wurde ein akustischer Alarm ausgelöst und der Täter floh ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Schmuck aus Geschäft entwendet - mit Messer bedroht

Am 19.02.2024 gegen 15:30 Uhr betrat eine männliche Person ein Geschäft in der Elbstraße. Dort entwendete er Schmuck im Wert von etwas über 100 Euro. Die Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und sprach den Täter darauf an. Dieser nahm anschließend ein Messer aus dem Geschäft und hielt es in Richtung der Mitarbeiterin. Anschließend legte er das Messer beiseite und verließ mit dem Diebesgut das Geschäft. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Täter allerdings nicht mehr antreffen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Fenster aufgehebelt - Haus durchwühlt

Am 19.02.2024 zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Danziger Straße, indem er ein Fenster aufhebelte. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Am 19.02.2024 gegen 07:30 Uhr führte eine Polizeistreife im Ziegeleiweg eine Verkehrskontrolle bei einem Ford FOCUS durch. Dabei stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

