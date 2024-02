Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch-Serie in den Abendstunden - "Wer hat Täter ...?" ++ Pkw kollidiert auf Landesstraße mit Wolf - Tier verendet vor Ort ++ Motorroller gestohlen - am Lösegraben aufgefunden ++

Lüneburg (ots)

Presse - 16.02.2024 ++

Lüneburg

Bleckede - Pkw kollidiert auf Landesstraße mit Wolf - Tier verendet vor Ort

Zu einer Kollision eines Pkw mit einem querenden Wolf kam es in den Morgenstunden des 15.02.24 auf der Landesstraße 221 zwischen Neetze und Bleckede. Der Wolf erlitt gegen 07:20 Uhr schwere Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Eine Wolfberaterin sowie ein Jagdberechtigter wurden in Kenntnis gesetzt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Reppenstedt/Lüneburg - Motorroller gestohlen - am Lösegraben aufgefunden

Den Motorroller eines 33-Jährigen stahlen Unbekannte in der Nacht zum 16.02.24 in der Gerhardt-Hauptmann-Straße. Der Motorroller Peugeot wurde in den Morgenstunden des 16.02. am Lösegraben in Lüneburg aufgefunden. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüdersburg - Sattelzug verunfallt - Auflieger beladen mit 17 Paletten Kohlen kippt um - Vollsperrung von Landesstraße 219

Aufgrund eines verunfallten Sattelzugs musste die Landesstraße 219 zwischen Hohnstorf und Bleckede im Verlauf des 16.02.24 teilweise voll gesperrt werden. Ein Spezialkran ist aktuell im Einsatz. Der Sattelzug aus Parchim war gegen 10:30 Uhr alleinbeteiligt verunfallt, so dass der mit 17 Paletten Kohle beladene Auflieger auf die Seite kippte. Verletzt wurde niemand. Die Bergungsarbeiten werden vermutlich noch bis in die Nachmittagsstunden andauern.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Geldbörse beim Einkauf verschwunden

Die Geldbörse einer 76-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Mittagsstunden des 15.02.24 in einem Discounter in der Straße St. Georg. Dabei verschwand die Börse gegen 12:00 Uhr beim Einkauf. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen, OT. Holdenstedt - Einbruch-Serie in den Abendstunden - Täter "streunert" über mehrere Grundstücke und macht sich an Fenstern zu schaffen - "Wer hat Täter gesehen oder möglicherweise Bildaufnahmen von Kameras?!"

Zu insgesamt fünf Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in Wohnhäuser u.a. im Ulmenweg, Blumenstraße und Alte Celler Herrstraße kam es in den frühen und späteren Abendstunden des 15.02.24 in der Ortschaft Holdenstedt. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein junger Mann durch mehrere Gärten und über mehrere Grundstücke "gestreunert" und hatte sich zwischen 18:00 und 21:30 Uhr an insgesamt fünf Wohngebäuden versucht. Dabei schaffte er es auch u.a. Fenster aufzubrechen und in die entsprechenden Wohnhäuser einzubrechen. In mindestens einem Fall wurde Schmuck erbeutet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. In einem anderen Fall ergriff der Täter, nachdem Bewohner den Einbruch wahrnahmen sofort die Flucht. Die Uelzener Ermittler bitten mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-215 bzw. 930-361, in Verbindung zu setzen. Da der Mann auch über mehrere Grundstücke in Holdenstedt lief, bittet die Polizei Anwohner zu prüfen, ob diese nicht Kamerabilder auf möglichen Kameras auf ihren Grundstücken haben und der Polizei zur Verfügung stellen.

Bad Bodenteich - Handtasche aus Einkaufswagen mitgenommen

Die Handtasche einer 74-Jährigen inkl. persönlicher Papiere, Geldbörse, Bargeld und EC-Karten erbeuteten Unbekannte in den Mittagsstunden des 14.02.24 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Neustädter Straße. Die Täter nutzten gegen 13:30 Uhr einen unbeobachteten Moment und griffen sich die Handtasche. Mit einer erbeuteten EC-Karten hoben die Täter in der Folge auch an einem EC-Automaten in Knesebeck (LK Gifhorn) mehrere hundert Euro ab, so dass ein Schaden von mehr als 2.500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell