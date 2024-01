POL-BO: Schneller Fahndungserfolg: Tatverdächtiger nach Raub vorläufig festgenommen

Herne (ots) - Ein 31-jähriger Mann aus Herne wurde am Montagabend, 8. Januar, in Herne-Wanne beraubt, nachdem er in einer Bankfiliale Geld abgehoben hatte. Die Polizei fahndet nach zwei Tätern und sucht Zeugen. Gegen 20.20 Uhr betrat der Herner die Bank an der Hauptstraße 224 und hob Geld am Automaten ab. Beim Verlassen der Filiale hielten zwei Unbekannte den ...

