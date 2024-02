Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Auseinandersetzung in Bar - mehrere Beteiligte ++ Göhrde - Verkehrsunfall auf Bundesstraße - Schwerverletzt ++ Uelzen - Auffahrunfall - Zwei Verletzte ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung in Bar - mehrere Beteiligte

Am 14.04.2024 gegen 04:15 Uhr gerieten in einer Bar in der Altenbrückertorstraße mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung. Hintergrund war ein Streitgespräch zwischen einem 30-Jährigen und einem 22-Jährigen. Nachdem es zu ersten Handgreiflichkeiten gekommen ist, mischten sich weitere Personen ein. Die Polizei konnte die Situation beruhigen und leitete entsprechende Verfahren ein. Es kam zu keinen äußerlichen Verletzungen. Die Ermittlungen laufen.

Lüneburg - Einbruch in PKW - Gegenstände entwendet

Im Zeitraum vom 12.02.2024 bis zum 14.04.2024 erlangte ein derzeit unbekannter Täter Zugriff zu dem Innenraum eines VW "UP!". Wie der Täter den PKW öffnete ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Es wurden elektronische Geräte, Bücher und Pfandflaschen im Gesamtwert von wenigen hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddiebstahl auf Hof

In der Nacht zum 14.02.2024 entwendete ein derzeit unbekannter Täter ein, an einem Fahrradständer angeschlossenes, Fahrrad von einem Hof in der Bögelstraße. Das Damenrad der Marke "Radhaus" hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Marihuana konsumiert und Auto gefahren - Weiterfahrt untersagt

Gegen 22:00 Uhr fuhr am 14.02.2024 eine 57-Jährige mit einem VW-Bora die Alte Heerstraße in Höhe des Parkplatzes an der Bundesstraße 493 entlang. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde die Fahrtüchtigkeit der Fahrerin überprüft. Dabei verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff "THC". Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Göhrde - Verkehrsunfall auf Bundesstraße - Schwerverletzt

Am 14.02.2024 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Opel die Bundesstraße 216 aus Metzingen kommend in Fahrtrichtung Göhrde. Als er aufgrund eines wahrgenommenen Tieres stark abbremste, fuhr ein hinter ihm fahrender Sattelzug auf ihn auf. Durch die Kollision wurde der Opel in den Seitenraum geschleudert. Der 41-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Sachschaden beträgt ca. 13000 Euro.

Küsten - Verkehrsunfall auf Kreisstraße

Am 14.02.2024 gegen 10:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8, nahe der Ortschaft Sallahn. Dabei fuhr ein 69-Jähriger mit einem PKW von einer Nebenstraße auf die Kreisstraße auf und missachtete die Vorfahrt eines der Kreisstraße folgenden VW-Caddy. Der 69-Jährige wurde durch die Kollision leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Auffahrunfall - Zwei Verletzte

Am 15.02.2024 gegen 09:00 Uhr befuhr eine 66-Jährige mit einem PKW-Renault die Bundesstraße 71 in Fahrtrichtung Uelzener Innenstadt. Dabei fuhr sie auf einen an einer roten Ampel in der Groß Liederner Straße wartenden PKW auf. Beide Fahrerinnen wurden leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 15000 Euro.

