Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Beute bei Einbruch in Kindertagesstätte?

Kelsterbach (ots)

Kriminelle hatten es in der Zeit von Freitagnachmittag (8.9.) bis Samstagnachmittag (9.9.) auf eine Kindertagesstätte in der Pfarrgasse abgesehen. Gegen 16.30 Uhr am Samstag bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die seit 16 Uhr am Vortag in das Anwesen eingedrungen waren. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Unbekannten durch eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Ob sie aus dem Inneren etwas entwendeten, steht aktuell nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in diesem Zusammenhang übernommen und hofft unter der Rufnummre 06142/696-0 auf Hinweise von Zeugen. Wem sind verdächtige Personen im Tatzeitraum aufgefallen?

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell