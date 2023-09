Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Mit 1,84 Promille am Steuer

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Nauheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau hat in der Nacht zum Sonntag (10.9.) einen alkoholisierten Autofahrer in der Schillerstraße festgenommen. Gegen 3 Uhr fiel den Polizeikräften der 34 Jahre alte Mann aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf, was in eine Kontrolle in der Schillerstraße mündete. Bei der anschließenden Überprüfung bemerkte die Streifenbesatzung, dass der Gestoppte stark unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme mit auf die Wache gebracht. Hier folgte die Beschlagnahme seines Führerscheins sowie Erstattung einer Strafanzeige.

