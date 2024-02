Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Diebstahl im Einzelhandel - Wertgegenstände entwendet ++ Lübbow - Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW - Schwerverletzt ++ Wrestedt OT. Wieren - Möglicher Einbruch in Wohnhaus ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Geld gefordert - Jugendlicher verletzt

Am 12.02.2024 gegen 14:00 Uhr kam es in der Wulf-Werum-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Dabei forderten zwei der Jugendlichen von einem weiteren, dass dieser ihnen Geld aushändige. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, wurde er von den Jugendlichen angegangen und im Gesicht verletzt. Zeugen konnten die Tat beobachten und einen der Täter festhalten. Durch weitere Ermittlungen wurde auch der zweite Täter identifiziert. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Diebstahl im Einzelhandel - Wertgegenstände entwendet

Ein 39-Jähriger verschaffte sich am 12.02.2024 gegen 16:30 Uhr unbefugt Zugang zu den Räumlichkeiten des Personals eines Einzelhandels in der Boecklerstraße. Dort brach er diverse Spinde auf und entwendete Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und hielt den Täter fest. Dieser konnte sich aus dem Griff befreien. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei den 39-Jährigen mit dem Diebesgut antreffen. Dieser ist in der jüngeren Vergangenheit bereits durch Eigentumsdelikte aufgefallen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Wendisch Evern - Diverse Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Im Zeitraum vom 14.01.2024 bis zum 18.01.2024 wurde erstmalig ein PKW in der Feldstraße beschädigt, indem ein Nagel in einen der Vorderreifen gesteckt wurde. Es folgten weitere Taten in denen Fahrzeuge an derselben Örtlichkeit beschädigt wurden. Im weiteren Verlauf wurden an Fahrzeugen beschriftete Papierzettel gefunden, mit denen gedroht wurde, dass weitere Fahrzeuge beschädigt werden würden, sollten an der Örtlichkeit weiterhin Fahrzeuge abgestellt werden. Ein Verbot zum Abstellen von Fahrzeugen liegt an der Örtlichkeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen in insgesamt sieben Fällen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Am Vormittag des 12.02.2024 versuchte ein derzeit unbekannter Täter die Haustür eines Einfamilienhauses im Niestedter Weg aufzuhebeln. Die Tür konnte der gewaltsamen Einwirkung standhalten. Ein Eindringen in das Gebäude fand nicht statt. Die Tür sowie der Rahmen wurden beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Mit Bierflaschen geworfen - Lamellen beschädigt

In der Nacht zum 13.02.2024 bewarf ein 27-Jähriger das Fenster eines Gebäudes in der Wallstraße mit Bierflaschen. Dadurch wurden die angebrachten Lamellen beschädigt. Anschließend entwendete er zwei Zeitungen. Der 27-Jährige ist bereits durch ähnliche Sachverhalte polizeilich in Erscheinung getreten. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Lübbow - Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW - Schwerverletzt

Am 13.02.2024 gegen 07:30 Uhr befuhr ein 68-Jähriger VW-Caddy Fahrer die Salzwedeler Straße/ Bundesstraße 248 in Fahrtrichtung Saaße. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW. Der Fahrer wurde durch den Aufprall schwerverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 20000 Euro. Die Bundesstraße 248 wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Uelzen

Wrestedt OT. Wieren - Möglicher Einbruch in Wohnhaus

Ein derzeit unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zum 12.02.2024 das Türschloss einer Eingangstür zu einem Einfamilienhaus in der Ortschaft Wieren. Ob ein Eindringen in das Gebäude stattgefunden hat wird ebenso wie mögliches Diebesgut derzeit ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

