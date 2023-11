Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei wird am Sonntag zu drei Pkw-Bränden alarmiert - die Ermittlungen dauern an ++

Rotenburg (ots)

Am gestrigen Sonntag, den 19.11.2023, wurden die Freiwilligen Feuerwehren in und um Rotenburg sowie die Rotenburger Polizei zu drei Pkw-Bränden an unterschiedlichen Einsatzorten alarmiert.

Zunächst geriet am Sonntagmorgen, gegen 02:31 Uhr, ein Fahrzeug in Visselhövede in der Schillerstraße vor einer Garage in Vollbrand und musste von der ebenfalls alarmierten Feuerwehr gelöscht werden.

Am Sonntagabend dann, gegen 18:16 Uhr, wurde in der Bremer Straße in Rotenburg erneut ein brennendes Auto gemeldet. Auch dieses brannte vollständig aus und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Am späten Sonntagabend, gegen 23:50 Uhr, gerieten dann in der Mühlenstraße in Scheeßel zwei weitere Pkw in Vollbrand. In diesem Fall wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zunächst ein Pkw angezündet. Die Flammen griffen anschließend auf den danebenstehenden Pkw über. Beide Fahrzeugbrände mussten von der Feuerwehr bekämpft werden. Weitere Schäden konnten so erfolgreich verhindert werden.

In allen drei Fällen wurden die Brandorte beschlagnahmt und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 75.000,00 EUR. Der Zentrale Kriminaldienst hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen. Die Beamten gehen zum aktuellen Zeitpunkt bei allen Taten von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Trotz der zeitlichen und örtlichen Nähe der Brände sprechen erste Ermittlungsergebnisse nicht für einen Zusammenhang der Brände. Die Ermittlungen dauern an.

Aktuell können aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Informationen erteilt werden.

