Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auffahrunfall am Ortseingang ++ Zwei Verletzte bei Auffahrunfall ++ Seniorin vertreibt Einbrecher ++ Tageswohnungseinbruch in der Schillerstraße ++

Rotenburg (ots)

Auffahrunfall am Ortseingang

Sottrum. Bei einem Auffahrunfall auf der B 75 ist am Mittwochnachmittag eine 19-jährige Frau verletzt worden. Eine 25-jährige Autofahrerin war gegen 17 Uhr mit ihrem VW Tiguan auf der Bundesstraße aus Richtung Stuckenborstel kommend unterwegs, als sie kurz vor dem Sottrumer Ortseingang verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Der nachfolgende, 23-jährige Fahrer eines Transporters erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf den BMW einer 42-Jährigen aufgeschoben. Ihre 19-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf zehntausend Euro.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bremervörde. Am Mittwochnachmittag sind zwei Menschen bei einem Auffahrunfall in der Wesermünder Straße verletzt worden. Eine 21-jährige Autofahrerin war gegen 15 Uhr mit ihrem Skoda in Richtung Glinde unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung "Am Steinberg" auf den verkehrsbedingt haltenden Skoda eines 64-Jährigen auffuhr. In der Folge wurde dieser Skoda auf den Opel einer 66-Jährigen und der Opel auf den VW Passat eines 57-Jährigen aufgeschoben. Die Unfallverursacherin und der Fahrer des Skoda kamen mit leichten Verletzungen in das Elbe Klinikum nach Stade. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 20.000 Euro.

Seniorin vertreibt Einbrecher

Rotenburg. Eine 87-jährige Frau hat am Mittwochabend den Einbruch in Ihr Wohnhaus an der Knochenbergstraße verhindert. Gegen 18 Uhr bemerkte die Seniorin einen Unbekannten, der sich auf der Rückseite des Gebäudes an ihrer Terrassentür zu schaffen machte. Als die Frau den Fremden ansprach, ergriff er sofort die Flucht.

Tageswohnungseinbruch in der Schillerstraße

Visselhövede. Am Mittwochvormittag ist es in der Schillerstraße zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr versuchten unbekannte Täter zunächst die Hintertür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Als das misslang, schlugen sie die Glasscheibe der Tür ein und gelangten so in das Gebäude. Beim Durchstöbern der Wohnung fanden die Täter Bargeld und Schmuck.

Servicegerät aus Werkstatt gestohlen

Zeven. Ein graues Klimaservicegerät der Marke Robinair vom Typ AC-1234-8 haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch beim Einbruch in die Direktannahme einer Autowerkstatt am Nord-West-Ring gestohlen. Dazu hebelten die Täter zuvor die Tür eines verschlossenen Garagentores auf. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren tausend Euro.

Fahrräder aus Garage gestohlen

Scheeßel. Am Montag haben unbekannte Täter in der Fabrikstraße ein Damenrad und ein Damen-E-Bike gestohlen. Aus der Garage eines Wohnhauses holten sie zwischen 17 Uhr und 18 Uhr ein schwarzes Elektrofahrrad der Marke Victoria Münster und schwarzes Damenrad des Herstellers Triumph, das mit einem Elektroantrieb nachgerüstet worden war. Hinweise erbittet die Polizei Scheeßel unter Telefon 04263/98516-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell