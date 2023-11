Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brand in der Obdachlosenunterkunft - Bewohner bleiben unverletzt ++ Unfall in der Kurve - 39-jähriger Mann schwer verletzt ++ Senior verunglückt bei der Fahrt vom Grundstück ++

Rotenburg (ots)

Brand in der Obdachlosenunterkunft - Bewohner bleiben unverletzt

Zeven. In der Nacht zum Mittwoch ist es in der städtischen Obdachlosenunterkunft an der Albertstraße zu einem Brand gekommen. Gegen 2 Uhr früh waren Feuerwehr und Polizei darüber informiert worden. Als die Beamten an dem brandbetroffenen Bungalow eintrafen, befanden sich noch Menschen im Gebäude. Auf Ansprache der Polizei konnten alle die Unterkunft unverletzt verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ein Zimmer, im dem der Brand offenbar ausgebrochen war, gewaltsam öffnen, bevor sie das Feuer löschen konnten. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Nach Beendigung der Belüftungsmaßnahmen konnte die Unterkunft für die Bewohner wieder freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf etwa zehntausend Euro geschätzt.

Unfall in der Kurve - 39-jähriger Mann schwer verletzt

Buchholz/Vorwerk. Am Dienstagabend ist ein 39-jähriger Autofahrer auf der K 113 verunglückt. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Renault Clio in Richtung Buchholz unterwegs, als das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Renault mit einem Straßenbaum. Dabei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde im Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Senior verunglückt bei der Fahrt vom Grundstück

Deinstedt. Ein 90-jähriger Autofahrer ist am Dienstagvormittag bei der Fahrt von seinem Grundstück an der Straße "Löh" mit seinem Opel verunglückt. Als er gegen 11.40 Uhr mit seinem Opel nach rechts auf die K 108 einbiegen wollte, geriet der Wagen auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Baum. Der Senior zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa eintausend Euro.

Unfall auf der A1 - 45-jähriger Mann verletzt

Sottrum/A1. Am Dienstnachmittag ist ein 45-jähriger Autofahrer auf der Hansalinie A1 bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Mann war gegen 14.15 Uhr mit seinem VW Touareg zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel in Richtung Hamburg auf der linken Überholspur unterwegs, als das Fahrzeug ins Schleudern geriet. In der Folge kollidierte der Wagen auf dem rechten Hauptfahrstreifen mit dem Renault eines 28-Jährigen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem Grünstreifen. Mit leichten Verletzungen wurde der 45-Jährige im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Versuchter Baumaschinendiebstahl im Gewerbegebiet Hohenesch

Rotenburg. Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr haben drei unbekannte Täter versucht, eine Baumaschine von einem Grundstück an der Trinidadstraße zu stehlen. Als die Unbekannten bemerkten, dass sie bei der Tat beobachtet wurden, flüchten sie zu Fuß in unterschiedliche Richtungen und ließen die Steinsetz Verlegemaschine mit laufendem Motor zurück.

Teure E-Bikes aus Garage und Schuppen geklaut

Zeven. In der Nacht zum Dienstag ist es im Stadtgebiet erneut zu Diebstählen von E-Bikes gekommen. In der Straße Hoftohorn gelangten unbekannte Täter in den verschlossenen Schuppen eines Wohnhauses und stahlen daraus ein schwarzes E-Bike des Herstellers Greens vom Typ Bristol. An dem Fahrrad befand sich jeweils vorne und hinten ein Korb. Im Kiefernweg drangen die Täter in eine zwar geschlossene, aber unverschlossene Garage ein. Dort fanden sie ein blaues E-Bike der Marke Gazelle vom Typ Arroyo C7 und nahmen es mit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Mofa vom Hinterhof gestohlen

Zeven. In der Nacht zum Mittwoch ist in der Gustav-Adolf-Straße ein Mofa gestohlen worden. Die schwarze Hercules Prima 4 mit dem Versicherungskennzeichen 092SZO stand zwischen 20 Uhr und Mitternacht verschlossen auf dem Hinterhof eines Wohnhauses. Die Polizei spricht von einem Schaden von über eintausend Euro.

Verkehrszeichen "Otterwechsel" geklaut

Groß Meckelsen. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag an der L 142 ein Verkehrszusatzschild gestohlen. Dazu zogen sie zunächst den kompletten Schilderträger aus dem Erdreich und legten ihn im Seitenraum ab. Dann montierten sie das Zusatzschild "Otterwechsel" ab. Hinweise erbittet die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

