POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Fenster aufgehebelt ++ Lüchow - Motorroller entwendet - beschädigt aufgefunden ++ Oetzen - Unter Alkoholeinfluss am Steuer ++

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

In der Nacht zum 11.02.2024 gerieten zwei Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Lüneburger Straße in Streit. Dabei schlug ein 39-Jähriger mit einem Besenstiel auf den Kopf eines 41-Jährigen. Dieser erlitt eine Platzwunde. Die Polizei konnte die beiden Männer räumlich trennen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Gewaltsam in Gartenlaube eingebrochen

Im Verlaufe des 11.02.2024 verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube eines Kleingartens in der Bleckeder Landstraße, indem er die Holztür aufriss. Die Scharniere konnten der Einwirkung nicht standhalten und der Täter entwendete die Auflage einer Gartenliege. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Fenster aufgehebelt

Im Zeitraum vom 10.02.2024 bis zum 11.02.2024 hebelte ein derzeit unbekannter Täter an der Terrassentür und einem Fenster eines Einfamilienhauses im Ochtmisser Kirchsteig. Durch das Hebeln wurde das Fenster geöffnet und der Täter durchsuchte die Räumlichkeiten. Er entwendete Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände. Die Ermittlungen zum Diebesgut und dem Gesamtschaden laufen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung bei "Skateanlage"

In der Nacht zum 11.02.2024 haben unbekannte Täter auf der Skateanlage bei den Sülzwiesen randaliert und Plastikstühle zerstört. Außerdem wurde mit Kraftfahrzeugen auf der Anlage herumgefahren. Der Sachschaden beträgt wenige hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Motorroller entwendet - beschädigt aufgefunden

Ein derzeit unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum 11.02.2024 einen auf der Drawehner Straße abgestellten Motorroller der Marke "Piaggio". Dieser wurde auf dem Schützenplatz in Lüchow beschädigt aufgefunden. Der Schaden beträgt wenige hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Oetzen - Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Am 11.02.2024 gegen 07:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit einem PKW-Fiat die Margonstraße. Dort wurde durch eine Polizeistreife eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Die Polizei stellte bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Uelzen - Ladendieb wird beobachtet - Weiteres Diebesgut und Messer aufgefunden

Am 12.02.2024 gegen 10:30 Uhr betrat ein 42-Jähriger eine Drogerie in der Veerßer Straße. Dort entnahm er diverse Ware im Wert von wenigen hundert Euro und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin konnte das Vorgehen beobachten. Der 42-Jährige wurde solange aufgehalten, bis die Polizei eintraf. Bei einer Durchsuchung wurde weiteres Diebesgut aus einem anderen Geschäft sowie zwei mitgeführte Messer aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

