POL-KR: Gemeinsame Gewerbekontrolle von Stadt und Polizei Krefeld

Krefeld (ots) - Der tote 45-Jährige, den die Feuerwehr am Mittwoch, dem 4. Oktober 2023, aus einem brennenden ausrangierten Imbissanhänger geborgen hatte, wurde inzwischen obduziert. Dabei haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Der Obdachlose, der den Wagen auf einem Parkplatz an der Ritterstraße als Schlafstätte genutzt hatte, starb an den ...

mehr