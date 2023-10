Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Christoph Popella und Thorsten Pfeifer vervollständigen das Team des Bezirksdienstes Fischeln.

Krefeld (ots)

Der 45-jährige Polizeioberkommissar Popella startete im Jahr 2000 seine polizeiliche Karriere in Schleswig-Holstein. Dort arbeitete er sieben Jahre im Streifendienst, bevor es ihn wieder in seine Heimat, den Kreis Wesel, zog. Von dort aus wechselte er 2014 nach Krefeld und arbeitete weitere sieben Jahre im Wach- und Wechseldienst sowie zwei Jahre beim Verkehrsdienst. "Ich freue mich riesig auf die Arbeit mit den Schulen und Kindergärten in meinem Bezirk. Oftmals ist es für die kleinen Kinder der erste Kontakt zur Polizei. Ich möchte den Kindern zeigen, dass sie jederzeit zu uns kommen können und keine Angst vor uns haben müssen.", so der Vater von drei Kindern. In seine Freizeit fährt er gerne mit dem Mountainbike in den Bergen und lässt sich von allem rund um das Thema Motorsport begeistern.

Polizeihauptkommissar Thorsten Pfeifer, der von seinen Freunden und Kollegen "Pfiff" genannt wird, hat sich nach 23-jähriger Leitstellenerfahrung einer neuen Herausforderung gestellt. "Nach jahrelangem Bürgerkontakt über das Telefon, wollte ich mit den Menschen wieder in einen persönlicheren Austausch treten." Somit hat eine der bekanntesten Stimmen der Polizei Krefeld nun auch ein Gesicht für die Bürgerinnen und Bürger in seinem Bezirk. Nach dreiwöchiger Hospitation in seiner neuen Funktion war der gebürtige Willicher so überzeugt, dass er sich schneller als erwartet für die Bewerbung entschied. "Die Abwechslung zwischen der Verkehrserziehung in Kindergärten und Grundschulen, dem Begleiten von Festlichkeiten und dem Vollstrecken von Haftbefehlen, ist vielfältiger kaum zu wünschen." Thorsten Pfeifer ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern (16 und 19 Jahre) in Mönchengladbach. Zusammen mit seiner Familie, verbringt er seine Freizeit mit ausgedehnten Wanderungen in den Bergen, Mountainbike Touren und Urlauben in Italien. Außerdem entspannt der Polizist gerne bei Krimis, am liebsten mit lokalem Bezug.

Komplementiert wird das Team vom erfahrenen Bezirksdienstbeamten Klaus Stoffels. Zu finden sind Ihre Ansprechpartner in dem schönen Rathaus auf der Kölner Straße 517.

