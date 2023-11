LPI-J: Graffito an Wohnhaus

Weimar (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Weimar in der Warschauer Straße und in der Lützendorfer Straße zwei Wartehäuschen der dortigen Bushaltestellen beschädigt. Dabei wurden durch den oder die Täter in der Warschauer Straße zwei und in der Lützendorfer Straße drei Scheiben auf unbekannte Weise entglast. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000,00 EUR. Die Polizei Weimar ermittelt ...

