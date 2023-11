LPI-J: Renault gestohlen

Weimar (ots) - Am Freitag gegen 14:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter die linke Fahrzeugseite zweier PKW in der Hummelstraße in Weimar mit einem Schraubenzieher. Als der 60-jährige Eigentümer eines der PKW diesen Vorgang bemerkte, sprach er den Täter unverzüglich an, woraufhin dieser den 60-Jährigen beiseitedrängte und in Richtung Schützengasse flüchtete. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe ...

