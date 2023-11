Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autos mit Schraubenzieher zerkratzt

Weimar (ots)

Am Freitag gegen 14:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter die linke Fahrzeugseite zweier PKW in der Hummelstraße in Weimar mit einem Schraubenzieher. Als der 60-jährige Eigentümer eines der PKW diesen Vorgang bemerkte, sprach er den Täter unverzüglich an, woraufhin dieser den 60-Jährigen beiseitedrängte und in Richtung Schützengasse flüchtete. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 1500,00 EUR. Der Täter wurde beschrieben als 1,80m groß und circa 19-20 Jahre alt. Er trug eine blaue Jacke, eine Jeanshose, eine schwarze Brille und eine blaue Mütze. Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen oder der Tat selber machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

