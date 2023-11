Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gewaltsamer Diebstahl aus Fahrzeug

Apolda (ots)

Am Samstag, den 25.11.2023, gegen 11:30 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einem Pkw Mercedes-Benz zu schaffen. Dieser stand auf dem Parkplatz zum Friedhof in der Oststraße, in Apolda. Dabei hat man auf unbekannterweise eine Kofferraumscheibe eingeschlagen und die im Kofferraum befindliche Handtasche entwendet. Anschließend sind die Täter geflüchtet. Zeugenaussagen nach hat sich in genau diesem Zeitraum eine verdächtige männliche Person, ca. 25-30 Jahre, dunkler Dreitagebart, mit schwarzer Mütze und blauer Daunenjacke am Tatort aufgehalten. Dieser ist in einen blauen Pkw-Kombi gestiegen, vermutlich der Marke Volkswagen, mit ausländischen Kennzeichen und fuhr statdeinwärts.

Bei sachdienlichen Hinweisen zum Tathergang oder verdächtigen Wahrnehmungen in Bezug auf den Sachverhalt, melden sie sich bei der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0.

