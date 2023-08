POL-LM: +++ Einbruch in Werkstattgarage +++ Diebe machen Beute +++ Scheibe an Pkw eingeschlagen +++ Spielothekenkontrolle +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in Werkstattgarage,

Waldbrunn-Lahr, Am Elzbachtal, Donnerstag, 27.07.2023, 09:00 Uhr bis Montag, 31.07.2023, 07:00 Uhr

(wie) Am Wochenende wurde in Lahr in eine Werkstattgarage eingebrochen. Unbekannte hatten offenbar ein Tor überstiegen und waren so auf das Grundstück in der Straße "Am Elzbachtal" gelangt. Anschließend öffneten die Einbrecher ein Fenster der Werkstattgarage gewaltsam und gelangten so in das Innere. Aus der Garage wurden mehrere Werkzeuge entwendet, die Täter entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Mountainbike entwendet,

Hadamar, Mönchberg, Sonntag, 30.07.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 31.07.2023, 07:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist auf dem Gelände eines Krankenhauses in Hadamar ein Mountainbike entwendet worden. Ein 41-Jähriger hatte sein blaues Fahrrad der Marke "Cube" in einem Hof auf dem Gelände der Klinik angeschlossen. Ein Unbekannter knackte das Schloss und entwendete das Mountainbike im Wert von knapp 1.500 EUR, welches er direkt zum Verschwinden nutzte. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Kabeldiebe machen Beute,

Löhnberg-Niedershausen, Neue Straße, Freitag, 28.07.2023, 13:00 Uhr bis Montag, 31.07.2023, 06:00 Uhr

(wie) Auf einer Baustelle in Niedershausen wurden am Wochenende Kabel gestohlen. Unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände einer Baustelle in der "Neue Straße" und entwendeten dort ein Straßenlampenkabel von einer Kabeltrommel, welche sie dafür auseinanderbauten. Anschließend entkamen die Diebe unerkannt mit ihrer Beute im Wert von circa 200 EUR. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

4. Jugendliche stehlen Solarlampe,

Dornburg-Frickhofen, Bachstraße, Samstag, 29.07.2023, 23:50 Uhr

(wie) Am Samstag haben Jugendliche in Frickhofen eine Solarlampe von einem Grundstück gestohlen. Als ein 79-Jähriger am Sonntag das Verschwinden seiner Stehlampe entdeckte, überprüfte er die Aufzeichnungen seiner Videoüberwachung. Darauf war zu sehen, dass mehrere Jugendliche sich gegen 23:30 Uhr des Samstags auf das Grundstück begeben und die Lampe an sich genommen hatten. Anschließend verschwanden die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Dieben erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

5. Spielothekenkontrolle,

Limburg, Dr.-Wolff-Straße, Dienstag, 01.08.2023, 00:45 Uhr

(wie) Die Polizei hat in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Spielothek in Limburg kontrolliert und Verstöße festgestellt. Beim Bestreifen der City-Arkaden ergriff ein Mann beim Erblicken der Polizei direkt die Flucht und rannte in die Spielothek, wo er von den Beamten ergriffen und kontrolliert werden konnte. Die Polizisten durchsuchten den 33-Jährigen, fanden zwei Beutel mit Marihuana und stellten diese sicher. Weitere Betäubungsmittel fanden sich nicht in der Spielothek, auch wenn ein weiterer Kunde deutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Betreiber der Spielstätte befand sich nicht unter den angetroffenen Personen, es fand sich insgesamt keine verantwortliche Person. Somit spielten die Kunden entgegen der Vorschriften ohne Aufsicht. Später erschien der 26-jährige Betreiber doch noch in der Spielothek, dieser konnte allerdings das Fehlen von Aufsichtspersonen nicht erklären. Hierzu fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der 33-Jährige musste die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, die er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte.

