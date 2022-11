Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

A656: Übermüdet am Steuer in Fahbahnteiler gefahren

Heidelberg (ots)

Am Samstag, gegen 06.40 Uhr, befuhr ein 31-jähriger mit seinem Toyota die A656 von Mannheim kommend in Richtung Heidelberg. Am Autobahnkreuz Heidelberg kam er aufgrund von Übermüdung von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Fahrbahnteiler. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug angehoben, prallte auf die dahinter befindliche Leitplanke und kam auf der Fahrzeugseite zum liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung mussten Teile der Fahrbahn für etwa 40 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell