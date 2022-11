Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Innenstadt: Unachtsam gewendet und mit Straßenbahn kollidiert - 5 leicht verletzte Fahrgäste

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Porsche Fahrer den Friedrichsring in Richtung Kurpfalzbrücke. In Höhe der Hans-Böckler-Straße wollte er infolge eines Rückstaus, trotz eines ausgewiesenen Wendeverbots, auf die Gegenfahrbahnen wenden. Hier übersah der 41-Jährige eine in die gleiche Richtung fahrende Straßenbahn der Linie 1 und kollidierte mit dieser. Der Straßenbahnfahrer konnte die Kollision trotz einer sofortig eingeleiteten Gefahrenbremsung nicht verhindern. Dadurch kamen in der Straßenbahn insgesamt 5 19- bis 58-jährige Fahrgäste zu Fall und verletzten sich leicht. 2 der Verletzten wurden zur ambulanten Behandlung in eine Mannheimer Klinik verbracht. Am Pkw des Unfallverursachers, der unverletzt blieb, entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Die Höhe des Schadens an der Straßenbahn beläuft sich auf ca. 4000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Friedrichsrings und Kurpfalzbrücke zu mittleren Beeinträchtigungen des Straßenbahn- und Fahrzeugverkehrs.

