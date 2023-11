LPI-J: Zum wiederholten Male erwischt

Apolda (ots) - In der Nacht vom Freitag, den 24.11.2023, zum Samstag den 25.11.2023, versuchten unbekannte Täter ein Garagentor in der Utenbacherstraße in Apolda, zu öffnen. Dies misslang jedoch den unbekannten Tätern, als bei dem Versuch das noch unbekannte Tatmittel brach und im Schloss stecken blieb. Folglich brachen sie den Einbruchsversuch ab und flüchteten. Dem Eigentümer entstand lediglich ein Sachschaden, da das Schloss fortan unbrauchbar war. Hinweise zum ...

