LPI-J: betrunken Verkehrsunfall verursacht

Hermsdorf (ots) - Am Samstag gegen 11:00 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf den Pkw einer 45-jährigen Frau in Hermsdorf auf. Die Frau musste verkehrsbedingt an der Einfahrt eines Kreisverkehrs in der Rodaer Straße halten, was der Mann zu spät bemerkte. Durch die Kollision wurde die 5-jährige Tochter der Frau auf der Rückbank ihres Fahrzeuges verletzt. Das Kind wurde anschließend in eine Klinik nach Gera eingeliefert. Gegen den Unfallverursacher wurde ...

mehr