Polizei Paderborn

POL-PB: Brandstiftung - Müll am Gebäude angezündet

Paderborn (ots)

(mb) Ein Zeuge hat am späten Montagabend an der Franziskanermauer zwei mutmaßliche Brandstifter in die Flucht geschlagen. Das gelegte Feuer richtete Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an.

Der Zeuge (41) war gegen 23.10 Uhr auf der Promenade am Le-Mans-Wall unterwegs, als er an der Liliengasse Ecke Franziskanermauer zwei Personen beim Zündeln sah. Die beiden Jugendlichen setzten auf dem Gehweg liegende Müllsäcke und Pappkartons in Brand. Als der Zeuge die beiden Täter ansprach, ergriffen sie die Flucht. Eine alarmierte Polizeistreife bekämpfte das Feuer mit einem Autofeuerlöscher. Wenig später traf die Feuerwehr ein und löschte das Feuer endgültig. Durch die Hitze wurde die gedämmte Hausfassade beschädigt.

Die jugendlichen Tatverdächtigen waren 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Sie trugen schwarze Kleidung und Wintermützen.

Eine Fahndung nach den mutmaßlichen Brandstiftern ist eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell