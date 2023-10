POL-PB: Polizei stoppt Raser nach Messungen mit Video-Motorrad

Hövelhof/Delbrück/Salzkotten (ots) - (mb) Die Polizei ermittelt wegen Einbrüchen in Hövelhof und Delbrück sowie einem Diebstahl auf einer Baustelle in Salzkotten, die letzte Woche in der Nacht zu Freitag verübt wurden. In allen Fällen hatten es die Täter auf Werkzeuge, Akku-Geräte und andere Baumaschinen abgesehen. An der Straße Schierbusch in Hövelhof fiel am Freitagmorgen gegen 06.40 Uhr der erste Einbruch ...

mehr