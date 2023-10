Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Einbruch in Getränkemarkt gesucht

Paderborn-Sennelager (ots)

(vh) Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt an der Danziger Straße in Sennelager sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Die Täter hebelten im Zeitraum von Freitag, 06. Oktober, 20.00 Uhr bis Samstag, 07. Oktober, 00:10 Uhr, die Eingangstür des Getränkemarktes auf. Im Anschluss flüchteten sie mit einer größeren Menge an Zigaretten in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, melden sich bitte über die 05251 306-0 bei der Polizei.

